Em entrevista, Carrie Underwood revela que sofreu três abortos espontâneos nós últimos dois anos

17/09/2018 | 14:11



Carrie Underwood, vencedora da quarta temporada do American Idol, fez uma triste revelação durante entrevista no programa CBS Sunday Morning no último domingo, dia 16. A cantora, que já é mãe de Isaiah, de três anos de idade, com o jogador de hockey Mike Fisher, está atualmente esperando um novo bebê e resolveu abrir o jogo sobre sua batalha contra a infertilidade, pois sofreu três abortos espontâneos nos últimos dois anos.

- Nós engravidamos no início de 2017, e não deu certo, relatou Carrie, que na época diz ter se apoiado muito em sua fé.

- No começo, foi como Ok, Deus, sabemos o que isso é, não foi o seu momento. E está tudo bem. Vamos nos recuperar e descobrir o caminho através Dele.

Depois de sofrer um segundo aborto espontâneo em 2017, a cantora passou pelo mesmo problema em 2018 e contou que na última vez ficou muito confusa com tudo que estava acontecendo.

- Eu sempre tive medo de ficar com raiva, porque nós somos tão abençoados. E meu filho, Isaiah, é a coisa mais fofa e ele é a melhor coisa no mundo. E eu ficava pensando: Se nós nunca pudermos ter outros filhos, está tudo bem. Porque Isaiah é maravilhoso. E eu tenho uma vida maravilhosa. Tipo, realmente, o que eu posso reclamar? Não posso. Eu tenho um marido incrível, amigos incríveis, um trabalho incrível, uma criança incrível. Posso ficar com raiva? Não.

Underwood também conta que um dos momentos mais emocionantes para ela foi quando ficou abraçada com seu filho e pensou:

- Porque eu continuo ficando grávida se eu não posso ter filhos? Tipo, o que é isso? Fecha a porta. Faça alguma coisa. Ou feche a porta ou me deixe ter um bebê.

E continua:

- E pela primeira vez, eu senti como se tivesse realmente dito a Deus sobre como eu me sentia. Isso foi em um domingo, e na segunda-feria eu fui ao doutor esperando a confirmação de mais um aborto espontâneo. E na verdade eles me disseram que estava tudo bem.

Ainda assim, na revista Redbook de setembro, Carie contou que a adoção estava sendo considerada quando Isaiah fosse mais velho e que, nesse meio tempo, focaria em fazer parte de organizações de ajudam crianças.

Agora, que já está tudo certo, a cantora e sua família já estão se preparando para algumas mudanças muito emocionantes. Durante o programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, Carrie contou que Isaiah ainda não entendeu que seu papel será de irmão mais velho.

- Ele tem sido muito carinhoso ao conversar e beijar minha barriga. Ele é o menino mais fofo. Mas nenhuma criança sabe de fato como sua vida irá mudar... Ele terá que dividir a mamãe.