Fátima Bernardes completa 56 anos e ganha festa de aniversário antecipada

17/09/2018 | 13:34



A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes completa 56 anos nesta segunda-feira, 17. Mas já recebeu uma festa de aniversário antecipada na noite anterior. A surpresa foi organizada pelo namorado, Túlio Gadelha, e amigos dela. Ao chegar em casa e abrir a porta, Fátima Bernardes ouviu um sonoro "surpresa"!

A reação foi registrada e publicada em redes sociais. O que seria apenas uma reunião entre amigos se tornou uma festinha. Carregando um bolo de aniversário e uma vela enorme, Túlio Gadelha apareceu na sala de jantar, para a felicidade de Fátima.

"Ah, que surpresa mais linda que ele fez para ela", publicou a página do fã clube do casal, no Instagram, intitulada "Fatu".