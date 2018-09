Anel de noivado de Amber Rose, avaliado em 623 mil reais, desaparece,

17/09/2018 | 13:11



O anel de noivado que Amber Rose ganhou de Wiz Khalifa desapareceu. De acordo com o TMZ, a modelo acionou a polícia após notar que a joia que ganhou do rapper, quando foi pedida em casamento em 2012, desapareceu de seu closet.

Apesar de não se relacionar mais Khalifa há mais de seis anos, fontes revelaram ao veículo que Amber mantinha a joia guardada com o intuito de passar o anel para o filho Sebastian no futuro. O garoto, de cinco anos de idade, é fruto da relação da modelo com o rapper. O veículo ainda revelou que o anel vale cerca de 150 mil dólares, aproximadamente 623 mil reais e a beldade estaria de coração partido por não conseguir presentear o filho.

Amber teria visto o anel pela última vez no mês passado, por isso, as investigações se tornaram complicadas. Ela ainda alega que várias pessoas entraram em sua casa nos últimos tempos, ficando ainda mais difícil dizer exatamente quando o anel sumiu.