Bianca Bellucci



16/07/2019 | 16:18

O clipe de Bum Bum Tam Tam, do MC Fioti, alcançou 1 bilhão de visualizações no YouTube em setembro de 2018. A marca consagrou o artista não só como o primeiro a atingir tal número de views, mas também como o vídeo brasileiro mais assistido na rede social. E mais: a concorrência acompanha de longe o sucesso do funkeiro. No álbum, confira os 20 vídeos nacionais mais assistidos no YouTube.







































