Lívia Andrade diz ter batido em homem que a desrespeitou em TV

17/09/2018 | 12:01



A apresentadora Lívia Andrade, do SBT, revelou já ter batido em um homem que a teria desrespeitado nas dependências de uma emissora de TV em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.

"Já bati em homem dentro de uma emissora porque (ele) me desrespeitou e foi muito escroto comigo. Foi uma parada muito tensa. Falei: ''Não, não vou embora pra minha casa com esse desaforo nem a pau''. Eu queria falar com ele", contou.

Em seguida, concluiu: "Aí quando fui falar com ele pela segunda vez ele foi terrível, falou uma coisa absurda. Aí, querido... Tirei os brincos, tirei o sapato e arrasei."

Lívia também revelou ser muito preocupada com seus horários: "Já bati o carro de propósito. Foi a maior loucura da minha vida. Sou tão pilhada em chegar no horário... Quando a gente trabalha com o Silvio Santos é uma pressão da p***..."

"Passei mal nesse dia. Era final de ano, tava gravando novela e fazendo mil coisas, meio zoada. Parei no hospital que eu tava meio perdendo a razão dirigindo, e foi no soro. Só que colocou aquele ''breguetes'' que a gente dorme."

"Quando eu acordei e abri o olho na enfermaria, vi o relógio, arranquei os caninhos, entrei no carro. 100 ligações perdidas e eu louca, falando que tava chegando, fui me maquiando no carro. Só que pra mim passar mal e atrasar não justifica. Precisava de algo a mais."

"Eu mirei o poste. Liguei antes pro marido e falei: ''Olha, se o airbag estourar na minha cara e eu desmaiar, tô em tal lugar. Graças a deus não estourou, cheguei na emissora pior do que tava, porque fiquei nervosa, mas o carro tava lá batido pra justificar meu atraso, entendeu?"

"Depois eu contei, porque não aguentei ficar com isso dentro de mim", concluiu.