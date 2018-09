Gabi Prado, do De Férias Com o Ex, faz desabafo sobre segunda temporada: - Eu perdi totalmente o controle

17/09/2018 | 11:16



Gabi Prado deu uma entrevista ao apresentador Lucas Maciel e relembrou toda a sua jornada no De Férias Com o Ex. A modelo começou contando como surgiu o convite para o programa - e o motivo de ter aceitado participar do reality.

- Eu morava com o meu avô e ele estava muito doente. E aí surgiu o convite, mas eu fiquei com medo de ir, de estar lá dentro do reality e ele falecer. Eu falei Deus, eu preciso de um sinal para saber o que realmente fazer da minha vida agora. E aí duas semanas antes do reality, meu avô faleceu. Ele precisava realmente descansar, estava muito doente e sofrendo bastante. Eu sou espírita, então achei que era um sinal. E o dinheiro iria me ajudar bastante.

Gabi também criticou a edição do programa, que na sua visão, não deixou totalmente claro o que de fato acontecia dentro da casa.

- No primeiro programa eu fui amada pelo Brasil. E já no segundo eu fui odiada. As pessoas precisam pensar que tem toda uma edição, são 48 horas para 48 minutos. E elas acham que porque eu participei de um reality show, eu tenho que escutar o que elas querem.

Ela ainda apontou as diferenças da primeira para a segunda temporada.

- A diferença do primeiro para o segundo, é que no primeiro as pessoas eram cruas. Elas não sabiam o que era o De Férias Com o Ex, a repercussão. E no segundo as pessoas já foram com personagens. Tipo Se eu brigar com a Gabi Prado, o episódio vai ser meu. A primeira pessoas com quem eu fiquei dentro do reality foi porque eu era a Gabi Prado. Não era porque ele me achava bonita, porque eu tinha qualidades. E aí o mais difícil foi conviver com esse tipo de pessoa.

Emocionada, Gabi também assumiu os erros que cometeu no reality.

- A MTV meio que girou o reality em torno de mim, e acho que algumas pessoas se aproveitaram disso. Ou as pessoas lá eram idiotas e não serviam para um reality, ou eu carreguei o programa nas costas. Mas eu não sou aquilo ali que passou. A Gabi Prado não é um reality. Eu perdi totalmente o controle. Coisas que nunca aconteceram aqui fora. Eu nunca saí na porrada com ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca ofendi ninguém. Pelo contrário, eu fui humilhada a minha vida toda. E eu sei muito bem o que eu fiz com as pessoas lá dentro. Foi errado. Acho que eu estava brigando por uma coisa certa, mas eu fiz da maneira errada.

E fez um desabafo sobre como sua participação influenciou seu físico e psicológico.

- No segundo episódio eu emagreci sete quilos, estava numa depressão f****a, não saía de casa. Os psicólogos me diziam que eu poderia desenvolver uma outra doença. E se eu continuasse daquele jeito, no décimo episódio eu iria estar morta.

Por fim, fez um apelo.

- Eu estou cansada de ser julgada só por isso. Eu não sou uma menina de reality. Eu tenho uma história de vida, tenho família, amigos, uma profissão.