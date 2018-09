Polícia faz operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio

17/09/2018 | 11:13



A Polícia Militar (PM) faz uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, dia 17. De acordo com o Centro de Operações Rio, a autoestrada Grajaú - Jacarepaguá chegou a ser interditada parcialmente por alguns minutos por volta das 5h40, mas foi liberada logo em seguida. Nas redes sociais, moradores relatam que acordaram ao som de tiros na região próximo ao Hospital Naval Marcilio Dias.