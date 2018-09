Carolina Dieckmann completa 40 anos de idade em festa recheada de cantoria e famosos

17/09/2018 | 11:11



Carolina Dieckmann teve um dia bem animado no último domingo, dia 16! A atriz completou 40 anos de idade em uma festa recheada de famosos - e com muita música e dança! Preta e Gilberto Gil, Fernanda Paes Leme, Angélica e Luciano Huck, Padre Fábio de Melo e Lília Cabral foram alguns dos convidados presentes no evento, que foi bastante compartilhado nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no Rio de Janeiro e Carol caprichou no modelito. A artista optou por um vestido longo, todo estampado, com um pequeno decote em V e aberturas nas laterais.

Nem parece que Carolina completou 40 anos, não é? Esta mulher não envelhece!