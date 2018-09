Em entrevista, Lady Gaga manda recado aos fãs brasileiros e revela sonho antigo: - Sempre quis ser atriz, estudei pra isso

17/09/2018 | 11:11



Lady Gaga deu um pulinho na TV brasileira no último domingo, dia 16, ao dar uma entrevista ao Fantástico. A cantora, que carrega consigo uma legião de fãs intitulados como monsters, falou sobre seu mais novo projeto Nasce Uma Estrela, e - de quebra - mandou um recado especial para os fãs do Brasil!

Gaga contou que no filme todos poderão vê-la de um jeito bem mais natural, sem maquiagem e produção no cabelo. Além de revelar que, na verdade, ser atriz sempre foi seu sonho mais antigo, pois estudou para isso desde cedo.

A cantora também atribui todos os resultados positivos de seu trabalho no longa ao companheiro de cena Bradley Cooper, que além de atuar, também foi o diretor. No trailer, rola uma química e tanto entre o casal.

Por fim, Gaga mandou um emocionante recado aos fãs do nosso país ao dizer:

- Para os meus fãs brasileiros, não desistam do que vocês acreditam. Sempre espalhem amor e bondade.

Nasce Uma Estrela estreia no Brasil dia 11 de outubro e contará a história de Ally, uma cantora que ascende ao estrelado enquanto seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista, cai no esquecimento devido a problemas com álcool.