Marcos Mion leva os filhos para conhecerem os bastidores de A Fazenda

17/09/2018 | 11:11



Nesta terça-feira, dia 18, estreia a nova temporada de A Fazenda. Dessa vez, Marcos Mion assume o comando do reality show da Record TV e, para deixar os filhos a par de seu novo trabalho, o paizão apresentou as dependências do programa à família. No Instagram Stories, o apresentador mostrou como foi passar o domingo, dia 16, na companhia das crianças, Romeo, Donatella, Stefano e da esposa, Suzana Gullo.

Nas imagens, Mion mostra aos herdeiros o cenário do reality, que se passa em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Por lá, ele revelou como está o ambiente externo da fazenda e ainda aproveitou para brincar com os bichinhos que fazem parte do local e serão cuidados pelos participantes da nova edição, que serão divulgados ao vivo na estreia da temporada.

- Hoje é um dia muito legal, estamos fazendo a excursão, que eu vou apresentar a fazenda para toda a creche, disparou Mion ao chegar no local.

Empolgado, Romeo comemorou a visita:

- A Fazenda do papai!

Após fazer um tour pelo local, Mion ainda revelou aos filhos onde as câmeras ficam posicionadas:

- A gente tá aqui nos bastidores, onde ninguém entra. Isso aqui é maluco, onde ficam as câmeras, é um parque de diversões.