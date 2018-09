Esposa de Richard Gere confirma gravidez após postar foto de Dalai Lama abençoando sua barriga

17/09/2018 | 10:11



Richard Gere, de 69 anos de idade, encontrou o amor com sua esposa Alejandra Silva. E, agora, eles estão esperando um bebê! A confirmação da gravidez da atual Sra. Gere veio por meio de seu Instagram, no último domingo, dia 16, após a publicação de uma foto em que o casal aparece ao lado de Dalai Lama na cidade de Roterdã, na Holanda. O registro mostra o líder budista com a mão na barriga da mais nova mamãe, enquanto abençoa o bebê.

Há apenas alguns instantes... Recebendo bênçãos para o nosso precioso chegar. Nós não pudemos anunciá-lo antes de dizer a Dalai Lama, escreveu a ativista de 35 anos de idade na legenda.

Richard Gere é um amigo de longa data de Dalai Lama, que vive no Tibete. O ator, que é budista, é um ativo defensor dos direitos humanos no Tibete - fato esse que, segundo Gere, o levou à lista negra em Hollywood. Além disso, seu apoio ao Estado também o levou a ser proibido de entrar na China.

Gere e Silva se casaram em abril deste ano em uma cerimônia civil na Espanha, depois de quatro anos namorando. Os dois vivem em Nova York, nos Estados Unidos, e, segundo fontes próximas ao casal, são extraordinariamente felizes.

O ator, que já tem um filho de 18 anos com sua ex-esposa Carey Lowell, conheceu Alejandra enquanto ela se separava do marido - com quem tem um filho de cinco anos de idade.