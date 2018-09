Simone anuncia pausa da dupla com Simaria após recaída da irmã

17/09/2018 | 10:11



Uma notícia triste para os fãs de Simone e Simaria. No último fim de semana, a cantora Simone se apresentou sozinha no show que fez em Santa Catarina e anunciou que a dupla vai dar uma pausa nos trabalhos. Isso porque sua irmã passou mal, mais uma vez, tendo que fazer novos exames e, juntas, elas decidiram que vão ficar longe dos palcos até que Simaria conclua o tratamento contra uma tuberculose ganglionar.

Durante a apresentação, que rolou no sábado, dia 15, Simone informou que a irmã passou mal e teve que voltar ao hospital, em São Paulo.

- Dois meses de tratamento dela. Ela começou a passar muito mal. Nesse momento, ela se encontra fazendo novos exames por conta da doença dela. E por esse motivo, vamos dar uma pausa nos nossos trabalhos, à espera de concluir o tratamento da Simaria.

Lembrando que em abril deste ano Simaria foi diagnosticada com a doença, o que fez com que a cantora ficasse internada por cinco dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Isso fez, também, com que ela ficasse afastada do trabalho por três meses. Neste período, Simone cumpriu a agenda de shows sozinha. As duas voltaram a cantar juntas no início de agosto, mas por conta da recaída de Simaria agora a dupla fará uma pausa.