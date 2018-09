Fátima Bernardes ganha festa surpresa do namorado, Túlio Gadêlha, e da família: Não desconfiei de nada

17/09/2018 | 10:11



Fátima Bernardes não esperava comemorar o aniversário de 56 anos de idade, completados nesta segunda-feira, dia 17, mas a jornalista e apresentadora acabou sendo surpreendida pela família e pelo namorado, Túlio Gadêlha, de 30 anos de idade, na noite de domingo.

No Instagram Stories, Beatriz Bonemer, filha de Fátima com William Bonner, compartilhou um vídeo do momento em que a beldade é surpreendida pela família.

Achei que ia ter um ataque, escreveu a garota na legenda da publicação, que mostra a reação de Fátima ao se deparar com todos reunidos em sua casa.

Mas a surpresa não acabou aí! Quando Fátima já estava reunida com familiares e amigos em torno da mesa de jantar, ela acabou tomando um novo susto ao se deparar com Túlio, que mora no Recife, chegando com o bolo.

E eu que pensei que nem ia comemorar ganhei essa surpresa linda! Já comecei bem meu novo ano. Amei!, escreveu a jornalista ao compartilhar o momento em que o político aparece na sala de jantar.

No vídeo, Fátima, que recentemente afirmou que não sabia até quando o relacionamento à distância era viável, não escondeu a felicidade em poder comemorar o aniversário acompanhada do namorado. Ela o recebeu com beijos e abraços e ainda exibiu o sorrisão enquanto segurava o bolo que ganhou.

Amanhã é o aniversário dela e a surpresa deu certo. Muita saúde, sucesso e felicidade meu amor. Você me faz muito feliz. #eueela, se declarou Túlio ao compartilhar o mesmo vídeo.

Em outro clique, Vinicius, filho de Fátima, conseguiu reunir todos os convidados em uma selfie. Na foto, Fátima e Túlio aparecem juntinhos.

Cúmplices por mais momentos de amor e alegria. Ainda não acredito que não desconfiei de nada, escreveu a apresentadora na legenda.