Vida que segue! Ex-marido de Anitta dá festão na casa em que morava com a cantora

17/09/2018 | 10:11



Ao que tudo indica, Thiago Magalhães já segue normalmente com a vida depois da separação de Anitta. Os dois anunciaram que não estão mais juntos na última semana, quando a cantora contou que o casamento de pouco menos de um ano tinha chegado ao fim. Mesmo com o término, de acordo com o jornal Extra, o ex-marido da cantora deu uma festança daquelas na mansão em que mora - e que ele alugou para viver com Anitta. Tudo para comemorar o aniversário da irmã.

Dentre os convidados estava Adriano Imperador, que tem se mostrado um amigo inseparável do empresário nos últimos tempos. Em vídeo divulgado pelo veículo, eles aparecem bebendo juntos e dançando, na maio animação.

Lembrando que logo depois da separação Anitta saiu da casa em que vivia com Thiago. Ela voltou a morar com a mãe, em uma casa que a cantora comprou em 2016 e que fica no mesmo condomínio onde o ex-marido mora atualmente.