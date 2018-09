Fiuk rouba a cena com beijão em bailarina na Dança dos Famosos

17/09/2018 | 08:11



Na noite do último domingo, dia 16, os homens mostraram todo o rebolado durante a terceira rodada da Dança dos Famosos, que foi regada a muito funk! Fiuk, o quarto participante a se apresentar, acabou roubando a cena ao revelar a química que possui com sua parceira de dança, Érica Rodrigues. Durante a apresentação, o filho de Fábio Jr. lascou um beijão na bailarina, deixando no ar se o beijo fazia parte da coreografia ou não.

- Falta de entrosamento não tem, né?, brincou Faustão após o beijo surpreendente.

Marcelo Serrado não só ficou impressionado com o beijo, como também com o quadradinho de Fiuk e afirmou que só por causa do rebolado teria que dar uma nota dez.

- Quando você fez aquela dancinha, levantou a camisa e fez o quadradinho, eu tive que dar uma nota 10 para você!

O júri técnico, por sua vez, não deixou de pontuar algumas falhas na coreografia:

- Quando você interage com ela, você se sente seguro. Senti falta de dança, teve muita interpretação, mas na hora que precisava dançar eu senti falta. Podia ter extravasado um pouco mais, avaliou Octávio Nassur.

Danton Mello foi o primeiro a se apresentar. À vontade, o ator arrancou aplausos da plateia ao dançar ao som de Vai Malandra, da cantora Anitta. Apesar de ter perdido a liderança para Nando Rodrigues, Danton continuou agradando a bancada de jurados.

- Danton é impressionante, o que faz, faz muito bem. Além de ser um grande ator, você está se superando a cada dia, é impressionante. Minha nota é dez, declarou Marcelo Serrado.

- Achei o máximo sua concentração antes de começar. Você estava completamente à vontade, dentro do ritmo. É de impressionar o quanto você se adapta aos vários estilos, com muita facilidade. Acho que você só podia usar um pouquinho mais da energia que o funk pede. Minha nota foi nove, disse Carlota Portella.

Anderson Tomazini, que se apresentou em seguida, não agradou da mesma forma. O ator não se sentiu à vontade da mesma forma que o rival e o nervosismo acabou sendo notado pelos jurados.

- Faltou um pouco de entrosamento entre vocês. E você parecia que estava desconfortável com o casaco. 9.8, disse Letícia Birkheuer.

Em seguida, Octávio Nassur pontuou:

- Senti que você estava muito nervoso e essa ansiedade faz entregar o próximo movimento. A coreografia estava simples, o que posso contribuir é que você tem uma boa finalização dos movimentos. Minha nota é apertada, 8,5.

Depois, Nando Rodrigues conseguiu levantar a plateia outra vez e mostrou que possui muito rebolado para dançar até o chão. Nego do Borel, especialista no funk, deu nota dez, apesar de pontuar o nervosismo do ator:

- Eu achei que teve um momento que você estava muito nervoso, mas minha nota é dez.

- Você veio com uma energia muito forte, muito boa. Veio com um funk mais desaforado, eu achei muito interessante, declarou Carlota Portella, que deu nota nove.

Após Fiuk, Léo Jaime mostrou-se um pouco desengonçado com o ritmo musical. O cantor, mesmo sem jeito, levou a platéia à loucura e divertiu o júri.

- Não preciso dizer mais nada né? Você tem um carisma.., declarou Marcelo Serrado, que deu nota dez ao colega.

- Tirou onda! Me diverti, porque isso mostra que o funk não tem cor, não tem raça, não tem idade, não tem corpo. Fiquei muito feliz, gostei muito da atitude. Você me encantou. Nota dez, sem palavras, afirmou Nego do Borel.

Sérgio Malheiros fechou a rodada da competição dançando com uma nova parceira, Suellen Morimoto. Sem dar maiores detalhes sobre o que motivou a troca, Faustão explicou que a bailarina apenas substituiu Natacha Horana, que voltou ao balé e atividade como apresentadora de comerciais no programa. O colunista Chico Barney, no entanto, afirmou que a mudança se deu por causa de um pedido do ator ator, que alegou falta de entrosamento com Natacha. De fato, a troca acabou dando uma empolgada em Malheiros, que nesta semana apareceu mais solto e dançou à vontade no palco da atração.

- Não sabia que você dançava assim não, brincou Nego do Borel.

- Maravilhosos os dois, um suingue, uma precisão. Você parece que dança desde os cinco anos de idade. Arrasou! Minha nota é dez, disse Serrado.