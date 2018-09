Fundos de pensão colocam o pé no freio na diversificação

17/09/2018 | 07:48



O cenário de aumento da volatilidade no mercado brasileiro, puxado principalmente pelas incertezas eleitorais, fez os fundos de pensão interromperem o movimento de diversificação de seus portfólios, que vinham fazendo por conta da queda das taxas de juros. A expectativa agora é que essa busca seja retomada após o desfecho das eleições presidenciais.

De acordo com o vice-presidente de investimentos da Sulamérica, Marcelo Mello, nos três primeiros meses do ano o fluxo de recursos das fundações para fundos multimercados e de ações foi grande, mas esse movimento está agora em compasso de espera diante do aumento das taxas de juros reais, que elevou a atratividade das NTN-Bs (títulos do Tesouro Nacional atrelados à inflação, também disponíveis para o investidor pessoa física no Tesouro Direto) para as fundações. "Esse processo de diversificação deve ser retomado após as eleições, com esses investidores voltando a buscar produtos mais sofisticados."

Com a taxa de juros mais baixas, as fundações precisam buscar ativos de maior risco e reduzir, assim, a já histórica elevada exposição aos títulos públicos, os quais, em cenário de juros altos, são suficientes para que se atinjam as metas atuariais, que são aquelas estabelecidas para que os fundos de pensão garantam seus compromissos futuros. Na primeira metade do ano, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 64,91% da carteira dos fundos estava exposta aos títulos públicos.

O presidente da entidade, Luís Ricardo Martins, destaca que outra atenção dos fundos de pensão, na hora de diversificação, será também em ativos de crédito privado. Ele destacou, contudo, que movimentos de diversificação devem ser mais notados após as eleições, com uma definição do comportamento dos ativos financeiros no mercado brasileiro.

O movimento de diversificação dos fundos de pensão é aguardado com ansiedade pelo mercado, por conta dos elevados fluxos esperados. A primeira onda de diversificação foi observada em 2013, quando as taxas de juros no Brasil estavam na casa de 7%. O cenário de juros baixos, no entanto, durou pouco, o que rapidamente fez com que as fundações retornassem aos títulos públicos.

FIP

Um produto que vinha sendo apontado como importante fonte para a diversificação das fundações, os fundos de investimento no exterior continuam sendo pouco procurados, aponta Mello, da Sulamérica. Segundo ele, o elevado período de valorização dos ativos nos Estados Unidos e a dúvida sobre a adoção ou não de uma proteção cambial, por exemplo, acabou afastando muitos candidatos para a realização desse tipo de investimento.

Outro tipo de investimento que foi deixado de lado pelas fundações são os fundos de participações (FIPs). Para o presidente da Abrapp, investimentos nesses produtos, que foram foco das investigações da operação Greenfield, da Polícia Federal, precisam ser retomados. "Eles foram demonizados e isso me parece equivocado", afirmou.

A carteira consolidada das entidades fechadas de previdência complementar apresentou, no final de junho, ativos de R$ 847,5 bilhões, ou 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB). A rentabilidade das carteiras nos primeiros cinco meses do ano foi de 2,68% e 10% no acumulado de doze meses, segundo a Abrapp.

O déficit acumulado das fundações chegou a R$ 29 bilhões no primeiro semestre do ano. No acumulado do ano, 141 entidades fechadas foram superavitárias e 83 deficitárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.