Caso países não façam acordos justos conosco, serão tarifados, diz Trump

17/09/2018 | 07:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender sua estratégia de impor tarifas sobre importações americanas. Segundo ele, esse expediente coloca seu país em uma posição de força para negociar com outras nações. Em mensagens no Twitter, ele reiterou que aqueles que não oferecerem acordos "justos" aos americanos devem sofrer novas tarifas.

As mensagens são divulgadas em meio à expectativa sobre se Trump levará adiante a ameaça de impor tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos da China. No fim de semana, reportagem do Wall Street Journal informou que o presidente americano estaria perto de fazer esse anúncio, enquanto o mesmo jornal publicou ainda que a China estaria reticente em aceitar a nova proposta americana de diálogo, nesse contexto.

"As tarifas colocaram os EUA em uma posição de barganha muito forte, com bilhões de dólares, e empregos, vindo para nosso país - e ainda com altas de custos até agora quase imperceptíveis", afirmou Trump na mensagem desta manhã. "Caso os países não façam acordos justos conosco, eles serão tarifados!".

O presidente americano ainda comentou sobre a força do setor de aço dos EUA, neste momento. Segundo ele, bilhões de dólares têm sido gastos em novas fábricas no setor no país.