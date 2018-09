Em ato de dobrada, Carla e Palacio criticam atuais deputados

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



17/09/2018



Candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, Carla Morando (PSDB) e Fabio Palacio (PSD), respectivamente, aproveitaram o ato de lançamento da dobrada oficial, na manhã de ontem, em São Caetano, para criticar a atuação dos atuais parlamentares que representam a região na Assembleia Legislativa (quatro postos) e na Câmara Federal (duas cadeiras).

“O Grande ABC conta com quatro deputados estaduais e dois federais que pouco fazem pela região. Temos de mudar essa situação”, disse Carla Morando, ao acrescentar ainda a ideia de renovação dentro da política, algo que, segundo ela, vai além da troca de peças no Legislativo. “O comportamento do quadro político tem de ser renovado”, alegou.

Diante de plateia com aproximadamente 1.000 pessoas, a dupla ressaltou o desejo de que “o Grande ABC volte a ser locomotiva”. “É para isso que vamos trabalhar. Queremos trazer mais empregos, mais Segurança, reformar as estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e tirar do papel o Metrô no Grande ABC”, destacou Palacio.

Chefe do Paço de São Bernardo e marido de Carla, Orlando Morando (PSDB) considera que o futuro de São Caetano está ligado à eleição de Palacio. “Tenho certeza de que será o mais bem votado aqui em São Caetano”, disse. A cidade conta, também, com a dobrada governista composta por Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e que disputa vaga à Assembleia, e Alex Manente (PPS), que busca se reeleger como deputado federal.

Orlando exaltou o time político do qual faz parte ao mencionar que seus integrantes não têm problemas com a Justiça. “Somos um quadro diferenciado da política. É uma obrigação ter um passado limpo”, afirmou. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também integra o grupo.

Palacio diz apostar nas redes sociais para alcançar êxito. Para o candidato, se no pleito anterior era comum encontrar material de campanha pelas ruas, nestas eleições a internet será a principal aliada. “Hoje todo mundo tem um celular, busca informação sobre seu candidato nas redes sociais.”

Durante o evento, os tucanos ainda condenaram o furto de material de campanha de Carla Morando, na semana passada, durante a madrugada. “É desespero de outros candidatos. Quem faz este tipo de coisa é bandido”, disse Morando. Já Carla considerou o ato uma manifestação de ódio. “É lamentável que este tipo de coisa ocorra”, sustentou.