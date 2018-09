Após debate, Skaf diz que associação a Temer não o prejudica

16/09/2018 | 22:08



O candidato ao governo de São Paulo do MDB nas eleições 2018, Paulo Skaf, minimizou a associação feita por adversários entre ele e o presidente Michel Temer, feita durante o debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan.

"Não me prejudica em nada (a associação com Temer). Cada um tem a sua história, o seu destino. A minha historia eu construí ao longo dos últimos dez anos construindo escolas de primeiro mundo no Sesi e no Senai, investindo nas pessoas", minimizou o emedebista a jornalistas após participar do debate. "Minha história e meu destino não se confundem com a história de ninguém."

Skaf negou ainda a existência de uma possível "dobradinha" entre ele e o governador do Estado, Márcio França (PSB), com vistas a chegarem no segundo turno deixando de fora o candidato do PSDB, João Doria, que atualmente divide a primeira posição nas pesquisas de intenção de voto com o emedebista.

"Debate não se combina nada. Eu entendo, como candidato, tem dar exemplo, se portar como governador. Essas baixarias que surgem na eleição, não é meu caso", disse, sem querer citar nomes. "O eleitor assiste à propaganda de rádio e TV e vai saber quem baixa o nível."