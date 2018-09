Derlei busca deixar legado como diretor do Água Santa

João Victor Romoli

Especial para o Diário



17/09/2018 | 07:00



Ídolo no futebol português, o ex-jogador Derlei, 43, tentará fazer história também na região. Isto porque ele, que é natural de São Bernardo, assumiu no mês passado o cargo de diretor de futebol do Água Santa e busca passar a experiência europeia para o clube conseguir o acesso ao Paulistão no ano que vem – única participação foi em 2016.

Campeão da Liga dos Campeões de 2004 com o Porto, o ex-atacante ainda está se adaptando a nova função, mas comemora o fato de ter a chance de trabalhar novamente no Grande ABC, onde cresceu e mora. “Agradeço muito o Água Santa e o presidente pela oportunidade. Já estou trabalhando junto com o Márcio Ribeiro (técnico do ano que vem) na montagem do elenco e quero fazer história aqui. Queremos colocar o Água Santa na primeira divisão do Paulista de novo. Esse é o objetivo”, disse ele, que explicou como funciona a busca por contratações. “Tenho amizade com alguns jogadores, mas o que dificulta é o alto salário porque a maioria atua em grandes clubes. Mas, aos poucos, vamos buscando contatos e em novembro já vamos estar com o elenco praticamente pronto”, garantiu Derlei, que já participou das contratações de atletas como Batista, Sandrinho, Carlos Alberto, Fernando, Robson, Clebinho e Erick – os quatro primeiros, porém, só têm contratos até novembro.

Feliz em estar pela região, principalmente, porque está perto de São Bernardo, cidade onde a família vive, o ex-jogador enalteceu a importância do Grande ABC na sua carreira. “Foi fundamental. Acho que não chegaria onde cheguei se não fosse a região. Foi onde tudo começou para mim, onde conheci o que era futebol e comecei a me apaixonar pelo esporte. Sou muito grato”, falou Derlei, que começou a carreira profissional no América-RN.

O atleta se destacou no União de Leiria em 2001, quando marcou 21 gols em 33 jogos. No ano seguinte, à pedido do técnico José Mourinho, foi contratado pelo Porto, onde fez história. Conquistou a Liga Europa, em 2003, e a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, em 2004, além de dois Campeonatos Portugueses.

“Foi uma passagem incrível, um lugar que guardo no coração. A Liga é o título mais importante que um jogador pode conquistar por clubes. Maior que isso só seleção mesmo. Foi uma passagem ótima porque tinha a confiança do técnico e dos torcedores. O Mourinho, que talvez seja o técnico mais importante da minha carreira, já me conhecia do União de Leiria, onde trabalhamos juntos e me levou ao Porto. Foi tudo muito bem pensado. O elenco era bom e fizemos história”, disse o atacante, que marcou três gols naquela campanha.

A equipe ainda contava com o meia Deco, que também é de São Bernardo, e com mais quatro brasileiros: o zagueiro Evaldo, o meia Carlos Alberto, e os atacantes Maciel e Bruno Moraes. No total, pelo Porto, Derlei realizou 92 partidas e marcou 39 gols. Depois, ele ainda atuou nos rivais Benfica e Sporting – no time, aliás, os torcedores fizeram petição on-line para sensibilizar o atleta a ficar por mais um ano, o que não aconteceu –, ratificando sua relação com o futebol português, conseguindo até a naturalização.

“Lugar especial realmente. Minha carreira foi feita por lá, foi onde consegui experiência e alavancar meu futebol. Espero passar isso para o Água Santa agora. É um time novo, mas já deu para perceber que tem uma boa estrutura. O gramado do nosso estádio (Inamar) tem qualidade e as pessoas que trabalham aqui estão dedicadas. Eu também estou motivado. Essa união tem tudo para dar certo”, completou Derlei, que encerrou a carreira no Madureira, em 2010, onde já havia atuado em 1999.