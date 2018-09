Famílias de políticos colocam dinastia à prova das urnas

Fabio Martins

Diário do Grande ABC



17/09/2018 | 07:00



Famílias de políticos tradicionais vão colocar a popularidade da dinastia à prova neste processo eleitoral, já considerado atípico, principalmente por conta de mudanças na legislação. Os clãs Tripoli, Tatto, Covas e Bolsonaro, conhecidos nomes no meio da vida pública, abrigam candidaturas que, de alguma forma, irão se enfrentar nas urnas no pleito de outubro. A prática não é novidade, muito pelo contrário, remonta a antigo movimento na política, ao lançar filhos, irmãos e até mulher.

A família Tripoli tem ao menos um integrante com cargo eletivo desde 1982. Na ocasião, iniciou com Ricardo Tripoli (PSDB), como vereador de São Paulo. Foram quatro mandatos de deputado estadual e, atualmente, é federal no terceiro mandato, mas entrou na briga por vaga ao Senado. No seu lugar na Câmara, o irmão Rubens Tripoli (PSDB) concorre por assento em Brasília. Outro irmão, Roberto Tripoli (PV) ficou vereador na Capital por sete mandatos – em 2014, se elegeu estadual, e não vai para a reeleição. Quem irá concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa desta vez é Giovanna Tripoli (PSDB), filha de Ricardo. Reginaldo Tripoli (PSDB) exerce posto na Câmara paulistana.

“Quem escolhe é o eleitor. Se o eleitor chama, não tem como escapar, é chamado à responsabilidade. Vai tomar pancada, não é fácil. Quem mais sofre é a família”, ponderou Ricardo Tripoli, que debuta no pleito por assento de senador.

O clã Tatto tem em Capela do Socorro, na Zona Sul, seu reduto eleitoral. São dez irmãos, todos do PT, cinco deles com mandato eletivo. São dois irmãos vereadores na Capital. Arselino Tatto é parlamentar da Capital desde 1989, está na oitava legislatura consecutiva. Jair foi eleito em 2012 pela primeira vez e foi reeleito em 2016. Enio Tatto é deputado estadual desde 2003. São cinco mandatos na sequência. Vai para a reeleição. Nilto debutou em 2014, elegeu-se à Câmara Federal e busca a renovação do mandato no páreo atual. Já Jilmar exerceu duas vezes cargo de deputado federal. Desta vez, tenta vaga ao Senado.

Filho do ex-governador de São Paulo Mário Covas, morto em 2001, Mário Covas Neto, conhecido como Zuzinha, ex-tucano, hoje no Podemos, está no segundo mandato de vereador em São Paulo. Saiu em março do PSDB, sigla que chegou a presidir na Capital. Também está na corrida por espaço no Senado. Ele é tio do hoje prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ex-deputado federal.

A família Bolsonaro possui quatro componentes com cargo eletivo. Paulista, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, começou como vereador do Rio de Janeiro, em 1989. De lá para cá, sempre se manteve com mandato.

Elegeu-se pela primeira vez deputado federal em 1990 – está há 28 anos no Congresso. Seu filho Eduardo (PSL) divide espaço na Câmara Federal, e pleiteia a reeleição, por São Paulo. Outro filho, Carlos (PSC) é vereador no Rio.

Flávio Bolsonaro (PSL) exerceu três mandatos na Assembleia Legislativa fluminense. Foi candidato a prefeito em 2016. Hoje, ele é também postulante ao Senado pelo Rio. Jair já apoiou a então mulher a se eleger vereadora no Rio, em 1992. Seu irmão Renato Bolsonaro foi candidato a prefeito em Miracatu há dois anos. (colaborou Raphael Rocha)