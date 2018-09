16/09/2018 | 21:12



O Corinthians sofreu, mas alcançou a sua primeira vitória sob o comando de Jair Ventura ao bater o Sport por 2 a 1, de virada, neste domingo, em Itaquera, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador saiu só aos 43 minutos do segundo tempo, com o lateral Danilo Avelar.

Com o resultado, a equipe chegou 33 pontos, na oitava colocação, e respira um pouco mais aliviado por se afastar da zona do rebaixamento. A distância para a classificação à Libertadores, porém, ainda é grande. O Atlético-MG, sexto colocado, tem 42. Já o Sport amarga a vice-lanterna da tabela, com 24 pontos, e ampliou o seu drama na luta contra o descenso.

O Corinthians até que começou melhor, mas perdeu duas chances com Roger e, num vacilo de Henrique, acabou sofrendo o gol. Aos 20 minutos, o zagueiro deu um tranco faltoso em Hernane uma disputa pelo alto e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Hernane bateu e colocou o Sport em vantagem.

Após o gol, o Sport se fechou, esperando uma brecha para contra-atacar. O Corinthians tinha a posse de bola, mas não conseguia furar as linhas defensivas do adversário. Jadson, Clayson e Romero pouco faziam. Faltava aos jogadores do meio e do ataque mais ousadia. Jadson, por exemplo, não tinha companhia na criação das jogadas.

Somente aos 42 minutos é que veio a primeira finalização certa da equipe. Douglas arriscou de fora da área e Magrão fez boa defesa.

No intervalo, o técnico Jair Ventura substituiu Douglas por Mateus Vital e o Corinthians melhorou. Com 10 minutos, Romero tirou tinta da trave em um chute cruzado. Três minutos depois, veio o gol de empate. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para Jadson, na grande área. O meia acertou belo chute de esquerda, sem chances para o goleiro.

O Corinthians teve muita dificuldade para manter o ritmo até o final do jogo, mas a virada saiu em uma jogada pelo alto. Clayson levantou a bola na área, Romero desviou de cabeça e Danilo Avelar apareceu sozinho nas costas da zaga para empurrar para o fundo da rede.

Após o triunfo de virada, o Corinthians voltará a jogar apenas no próximo domingo, contra o Internacional, às 16 horas, novamente em seu estádio, pela 26ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 18h, o Sport receberá o Palmeiras na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SPORT

CORINTHIANS - Cássio; Paulo Roberto, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas (Mateus Vital) e Jadson; Romero, Roger (Pedrinho) e Clayson. Técnico: Jair Ventura.

SPORT - Magrão; Ernando, Léo Ortiz, Durval e Sander; Marcão Silva, Jair (Ferreira) e Neto Moura; Morato (Andrigo), Hernane (Matheus Peixoto) e Rogério Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Hernane, aos 21 minutos do primeiro tempo; Jadson, aos 13, e Danilo Avelar, aos 43 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo D''Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Sander, Ralf e Pedrinho.

PÚBLICO - 20.901 pagantes.

RENDA - R$ 731.299,30.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.