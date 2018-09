Bíblia: Palavra de Vida

Dom Pedro Cipollini



17/09/2018 | 07:00



Prezado leitor e leitora permitam-me refletir com vocês sobre a Palavra de Deus contida na Bíblia. Ela é luz para nossos passos, orientação para nosso caminhar. Neste mês de setembro, a Igreja Católica recorda aos fiéis, de modo particular, o grande dom de Deus contido na Sagrada Escritura. Deus se revela a nós e o ponto alto desta revelação é Jesus Cristo, seu filho.

Falamos com quem amamos, a eles nos dirigimos. Toda palavra é expressão de um desejo ou sentimento. A Palavra de Deus traz os desígnios divinos dirigidos ao povo. Jesus é a Palavra de Deus encarnada (cf. Jo 1,1-18). Ele nos revela o grande amor de Deus pela humanidade e por toda a criação. Jesus nos revela que o ser do próprio Deus é amor (cf. 1 Jo 4,8).

Em um mundo dominado pela incerteza e egoísmo que desiludem a tantos e faz desanimar a muitos – haja vista o crescente número de suicídios – a Palavra de Deus nos revela o sentido da vida. “Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. É nisto que conhecemos o que é o amor: Jesus entregou sua vida por nós; portanto, também nós devemos entregar a vida pelos irmãos” (1Jo 3,14-16).

A Bíblia deixa evidente que a vida religiosa autêntica, se baseia na solidariedade concreta, especialmente com os pobres. O egoísmo que expressa a falta de amor, impede que a vida dos irmãos se desenvolva de forma digna e plena. Por outro lado, com a entrega da sua própria vida, Jesus é o exemplo maior de que nenhum limite se pode colocar diante da exigência de viver a fé na prática do amor e da solidariedade.

A leitura da Bíblia teve grande impulso a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965). A Igreja Católica passou a promover os estudos bíblicos com mais intensidade. Todas as milhares de editoras pertencentes às instituições da Igreja Católica passaram a imprimir a Bíblia Sagrada possibilitando o contato com a Palavra de Deus a partir do próprio texto.

A grande novidade da caminhada do Povo de Deus tendo a Bíblia nas mãos é a descoberta de que a Bíblia não é teoria, ou simples decretos para resolver problemas da vida. Sabemos hoje que a partir dos textos bíblicos nossa vida é iluminada quando aplicamos à vida do dia a dia a mensagem da Palavra de Deus.

A Bíblia não é fruto de uma história qualquer, mas de uma história específica de amor e amizade entre Deus e seu povo. A Bíblia aberta, lida, estudada, interpretada, atualizada, tem o poder de iluminar qualquer história e reorienta-la em direção à vida, em direção para Deus. Basta abrir a Bíblia, e abrir nossa vida, para que duas histórias se toquem e a palavra amiga de Deus nos permita construir uma nova história.