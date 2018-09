Ferro Cálcio Quinta Trentini

Ademir Medici



Há 30 anos Memória entrevistava o italiano Cesar Trentini, recém-chegado da Itália com o objetivo de regularizar a velha indústria de bebidas fundada pelo tio, Lucillo Trentini, em São Caetano.

Cesare tinha 70 anos. Advogado aposentado, ele pretendia reabrir a fábrica Trentini por uma questão de honra, como dizia. Não conseguiu, mas deixou uma bela história publicada pelo Diário, além de permitir ao repórter Alberto Murayama que reproduzisse antigas imagens e fizesse um verdadeiro ensaio fotográfico sobre as instalações da indústria desativada, na Rua Rio Grande do Sul.

No passado o reclame da Ferro Cálcio Quina Trentini tornou a marca popular. A publicidade podia ser lida nos bondes e nos bares. Em destaque, a pintura "Lo Spasimo", de Tranquillo Cremona, do século 19 e que parecia transmitir misto de levitação provocado pelo sabor da bebida, pela música clássica e pelos traços do artista.

Lucillo, músico.

Ele descobriu São Caetano.

E lançou uma bebida

que fez história

Formado violoncelista pela Reale Accademia Filarmonica di Bologna, em 1914, Lucillo Trentini apresentou-se na Europa. Aventurou-se pela América do Sul. Chegou a São Paulo em 1925. Participou de concertos. Apaixonou-se pelo País. Mas logo descobriu que não iria sobreviver apenas com a música.

Escreveu ao irmão Giuseppe, enotécnico (técnico na fabricação de vinho) na Europa, e falou de seus planos de montar no Brasil uma fábrica de fernet amargo. Giuseppe enviou ao irmão, pelo correio, fórmulas secretas para a produção de licores.

1927 - Lucillo aluga galpão na Rua Minas Gerais (a atual Rua José Benedetti), esquina com a Rua Maranhão, em São Caetano, e começa a produzir fernet e amargos em geral.

1928 - Inicia a produção do ferro cálcio quina, que logo ganhou um slogan: "O tônico aperitivo dos inteligentes".

Os produtos Trentini superaram outro aperitivo famoso e similar, o "Bislere", "pelo sabor e qualidade superiores", conforme nos declarou o sobrinho Cesare.

De uma propaganda da época: "Com os produtos Trentini você poderá prevenir ou eliminar o cansaço, ganhando novas energias. Terá apetite, memória, entusiasmo e bem-estar. Alem do que podem ser feitos coquetéis saborosos e de alta qualidade sem o perigo de estragar a saúde".

A produção era em baixa escala, de 36 a 40 mil litros anuais. As fórmulas eram aplicadas com extratos de substâncias vegetais aromáticas: do tipo camomila romana, alcachofra, catuaba, sândalo, moscada e mel silvestre puro.

1949 - A fábrica Trentini muda para a Rua Rio Grande do Sul, mantendo quatro ou cinco funcionários, todos de confiança, entre os quais André Zanetti e Keko Perin.

1957 - Lucillo Trentini morre em São Caetano. Natural de Mezzolombardo, no Trento, tinha 76 anos. Durante os 30 anos anteriores ficou à frente dos produtos Trentini - aperitivos e tônicos distribuídos em quatro qualidades: ferro cálcio quina, ferro quina, amargo de ruibarbo e fernet, todos de baixo teor alcoólico.

A fábrica é herdada pelos sobrinhos, os irmãos Romano e Césare, que sequer conheciam o Brasil. Em revezamento, eles vêm a São Caetano para a aplicação periódica das fórmulas secretas.

1962 - Romano vende a sua parte da indústria ao irmão Césare.

Os produtos Trentini atingiam o Grande ABC, Capital, Baixada Santista. Chegavam ao Interior. Entre os clientes estavam a rede Drogasil, Rhodia e Volkswagen.

1972 - Falece André Zanetti, o principal colaborador da Trentini.

1979 - Paralisada a produção.

1984 - A Prefeitura bloqueia a fábrica, por questões burocráticas.

1988 - Cesare Trentini vem para São Caetano. Os planos eram os de reativar a Trentini. Na realidade, ele vai receber vários interlocutores e contar essa história, hoje um dos clássicos da Memória do Diário.

