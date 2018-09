Olympique de Marselha goleia lanterna Guingamp e assume vice-liderança do Francês

16/09/2018 | 19:39



O Olympique de Marselha fez seu dever de casa ao golear o lanterna Guingamp neste domingo, por 4 a 0, em duelo da quarta rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time assumiu a vice-liderança da competição, com dez pontos. O atacante Thauvin balançou as redes duas vezes e foi o protagonista da partida no estádio Vélodrome.

Thauvin foi autor do primeiro e terceiro gols da equipe, que construiu o resultado com outros gols do meia Payet, craque do time, e do centroavante grego Mitroglou, este que selou o resultado. Todos os gols saíram na etapa final.

Com o Monaco em péssimo momento, - o time do Principado é apenas o 15º colocado e não vence há quatro jogos - o Olympique pode se consolidar como o principal perseguidor do Paris Saint-Germain, que, no momento, é o único time a ostentar 100% de aproveitamento e lidera o campeonato com folga.

O time de Marselha tem cinco pontos a menos que o PSG, e assumiu a segunda posição, com dez pontos, por ter melhor saldo de gols que Lille e Toulouse, que somam a mesma pontuação. O Guingamp, no outro extremo, é o lanterna e ainda não pontuou neste início de competição.

Nas outras partidas deste domingo, dois empates. Nantes e Reims não saíram do 0 a 0 e Bordeaux e Nimes protagonizaram um confronto movimentado, que terminou em 3 a 3. O Bordeaux é o penúltimo colocado, com quatro pontos, um a menos que o Nantes, 17º e último time fora da zona de rebaixamento. Nimes e Reims somam sete pontos e ocupam a oitava e décima posições, respectivamente.