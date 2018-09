Tucanos são maioria e fazem barulho em debate de candidatos a governador de SP

16/09/2018 | 19:18



Os tucanos são maioria e fazem barulho na plateia do estúdio da TV Gazeta durante o debate dos candidatos a governador neste domingo, 16. Assessores, políticos e aliados do candidato tucano João Doria aplaudiram o candidato e vaiaram o governador Márcio França (PSB) durante o primeiro confronto entre eles no primeiro bloco.

Doria não soube responder o valor da dívida do Estado com precatórios. França insistiu na pergunta e então os tucanos da plateia reagiram. O mesmo ocorreu em outros momentos que Doria foi alvo dos adversários.

Na chegada, estavam com Doria o prefeito Bruno Covas, o presidente do PSDB-SP, Pedro Tobias, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, ex-secretários de Doria na Prefeitura e auxiliares. Não havia, porém, aliados de Geraldo Alckmin entre os tucanos.

Os demais candidatos levaram poucos convidados. No espaço reservado ao PDT, quem sentou na primeira fileira foi Marlene Matos, ex-diretora do programa da Xuxa, que está ajudando o candidato Marcelo Candido.

No lado petista, apenas três quadros do partido em São Paulo acompanhou Luiz Marinho: Eduardo Suplicy, Antonio Donato e Vicente Candido.