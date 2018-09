João Pedro marca pelo Cagliari, mas Higuaín faz 1º gol pelo Milan e garante 1 a 1

16/09/2018 | 19:01



Graças a um gol marcado por Gonzalo Higuaín, o Milan se salvou de uma derrota para o Cagliari, fora de casa, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O resultado de 1 a 1 acabou sendo ruim para o time de Milão, que soma apenas quatro pontos e ocupa a 15ª posição, três à frente do Bologna, que tem um ponto e hoje encabeça a zona de rebaixamento.

Esse foi o primeiro gol do atacante argentino com a camisa do seu novo clube, que ele passou a defender após deixar a Juventus neste verão europeu. Antes de o artilheiro balançar as redes aos 10 minutos da etapa final, o meia brasileiro João Pedro havia aberto o placar para o Cagliari já aos 4 minutos do primeiro tempo.

João Pedro inaugurou o marcador no início do confronto ao aproveitar um rebote de uma bola na trave após finalização de Leonardo Pavoletti. Na segunda metade do duelo, porém, Higuaín recebeu passe pelo lado direito da grande área, passou pelo goleiro adversário e tocou para as redes para deixar tudo igual.

O empate em casa deixou o Cagliari na 12ª posição do Italiano, com cinco pontos, e só voltará a jogar pela competição no próximo sábado, contra o Parma, fora de casa. No dia seguinte, pela mesma rodada, o Milan receberá a Atalanta no San Siro.

No outro duelo da noite deste domingo na Itália, a Lazio venceu o Empoli por 1 a 0, fora de casa, e se garantiu na oitava colocação da tabela, com oito pontos. O rival derrotado, com quatro pontos, está em 16º lugar, pouco acima da zona do descenso.

O único gol desta partida foi marcado por Marco Parolo, aos 2 minutos da etapa final, e o bom resultado deu embalo para a equipe romana, que voltará a atuar pela competição no próximo domingo, contra o Genoa, em casa. Dois dias antes, o Empoli buscará reabilitação diante do Sassuolo jogando como visitante.