Flávio Bolsonaro retoma as agendas de campanha no Rio após ataque ao pai

16/09/2018 | 17:50



O candidato ao Senado pelo Rio Flávio Bolsonaro (PSL) retomou sua agendas de campanha neste fim de semana no Estado, depois do episódio contra o seu pai, Jair Bolsonaro (PSL), em Juiz de Fora (MG), onde foi atacado com uma faca. No sábado, ele fez campanha em Bangu, zona oeste do Rio, e neste domingo visitou São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio e fez carreata em Petrópolis, na Região Serrana.

Flávio aproveitou para citar Bolsonaro e pedir votos para ele. Na publicação da foto de sua agenda em Bangu, no perfil de seu Instagram, Flávio ironizou: "A rejeição de Bolsonaro está cada vez maior, veja essa no calçadão de Bangu! #SQN (só que não)".

Na quinta-feira, Flávio disse que estava preparado para substituir o pai em agendas pelo País, se esse for o desejo dele. Ainda não há uma orientação sobre o que será feito com as agendas do presidenciável, mas o deputado disse que está com a intenção de preencher o papel de seu pai, que, de acordo com ele, é "insubstituível".