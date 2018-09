Haddad evita comentar se concederá indulto a Lula caso seja eleito

16/09/2018 | 17:31



O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, evitou responder diretamente se, uma vez eleito, concederá indulto que garanta a liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba.

"O presidente Lula pediu, no momento do registro da sua candidatura, que seu processo fosse julgado com imparcialidade, conforme recomendação da Organização das Nações Unidas. Se até a ONU está pedindo um julgamento justo, é porque tem alguma razão", afirmou Haddad, em breve entrevista à imprensa. "Os vícios do processo do Lula chamaram a atenção de chefes de Estado do mundo inteiro."

Haddad iniciou uma caminhada pela Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 16h30 deste domingo e foi questionado por jornalistas sobre o assunto.

No sábado, o governador mineiro e candidato à reeleição, Fernando Pimentel (PT), afirmou a líderes políticos e simpatizantes que tem certeza de que, Haddad, se eleito irá assinar em seu primeiro dia de governo um indulto para o ex-presidente Lula, segundo informações do jornal O Estado de Minas.