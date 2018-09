Com gol de Natan, Ramalhão vence o Bragantino

Da Redação



16/09/2018 | 17:19



O Santo André venceu o Bragantino, em casa, nesta tarde, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela Copa Paulista. O único gol do jogo foi marcado por Natan, no fim do primeiro tempo.

Com dois jogadores a mais durante boa parte do segundo tempo, o Ramalhão não soube aproveitar a superioridade numérica e esbarrou no esquema fechado do adversário.

Com o resultado, o Ramalhão vai a 17 pontos e assume a 3ª colocação do Grupo 3 - passo importante para seguir à próxima fase. Já o time do Interior segue na vice-lanterna, após sofrer a quinta derrota em dez partidas.