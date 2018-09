Michael Douglas se derrete pela neta e encanta seguidore

16/09/2018 | 17:11



Michael Douglas está todo babão por sua neta, Lua, de nove meses de idade.

A menina, que é filha do primogênito do ator, Cameron Douglas, protagonizou um momento para lá de fofo com o avô, em foto publicada por Cameron em seu Instagram:

Lua ama seu vovô, escreveu ele na legenda da publicação, que recebeu uma enxurrada de comentários de seguidores encantados com a cena.