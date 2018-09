Ivete Sangalo acena para fotógrafos com uma chupeta na boca ao chegar para batizado das gêmeas

16/09/2018 | 17:11



Dia de celebração para a família de Ivete Sangalo e Daniel Cady. Neste domingo, dia 16, o casal batiza suas filhas gêmeas Marina e Helena.

A cerimônia acontece na tarde deste domingo na Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador. É o mesmo local onde o primeiro filho da cantora, Marcelo, foi batizado, em 2010.

Ao sair do carro com uma das meninas no colo, Ivete não deixou de acenar para os fotógrafos. Porém, mãe de gêmeas precisa se virar, não é mesmo? Ao acenar para os presentes, a cantora estava com uma das chupetas das meninas na boca. É mesmo uma figura!