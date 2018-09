Ariana Grande adia casamento após a morte de Mac Miller, seu ex namorado

16/09/2018 | 17:11



Ariana Grande parece estar extremamente abalada com a morte de seu ex-namorada, Mac Miller. De acordo com o site The Inqsuitr, a cantora teria até mesmo adiado seu casamento com Pete Davidson!

A notícia do falecimento de Mac Miller, que foi encontrado morto em seu apartamento no início deste mês, chocou milhares de pessoas ao redor de mundo. Com Ariana Grande não seria diferente, após um relacionamento e um término conturbado, a notícia teria sido demais para cantora.

Segundo o The Inqsuitr, a dona de God Is a Woman não estaria lidando bem com a notícia e precisaria de um tempo, por isso o adiamento do casamento. Ainda de acordo com a publicação, ela conta com total apoio de seu noivo!

- Pete está bem com o adiamento. Ele está focado em oferecer conforto para ela e sabe como a morte do Mac está sendo incrivelmente difícil para ela, revelou uma fonte ao veículo.

A estrela ainda compartilhou uma foto em seu InstaStory em que mostra que está ouvindo o álbum Swimming, de Mac Miller. Ariana postou recentemente um memorial em homenagem ao rapper.