Nos EUA, Câmara divulgará documentos de investigação sobre interferência russa

16/09/2018 | 17:02



Presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Devin Nunes afirmou neste domingo que vai divulgar "nas próximas semanas" as transcrições e documentos das entrevistas do Comitê de cerca de 70 pessoas durante a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais no país em 2016.

"Os depoimentos precisam ser publicados, eu acho, antes da eleição, para que o povo americano veja o trabalho que fizemos e todas as pessoas que foram entrevistadas por nós e suas respostas", disse Nunes, em entrevista à Fox News.