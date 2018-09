Kavanaugh nega acusação de má conduta sexual

16/09/2018 | 16:59



O indicado à Suprema Corte americana Brett Kavanaugh negou as acusações feitas pela professora Christine Blasey Ford de má conduta sexual. "Eu categórica e inequivocadamente nego essa alegação. Eu não fiz isso no colegial nem em nenhum momento", afirmou.

Christine disse ao The Washignton Post que, quando eram adolescentes, Kavanaugh tentou prendê-la em uma cama e tirar suas roupas. A professora, no entanto, conseguiu escapar com a ajuda de um amigo.