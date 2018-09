Mulher acusa nomeado de Trump à Suprema Corte de má conduta sexual

16/09/2018 | 16:59



O indicado à Suprema Corte americana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Brett Kavanaugh, foi acusado de má conduta sexual pela professora Christine Blasey Ford.

A professora californiana contou ao jornal The Washington Post que, quando eram adolescentes, Kavanaugh e um amigo a encurralaram em um quarto durante uma reunião em uma casa no início dos anos 80. Ela diz que os eles estavam bêbados e que o amigo viu quando Kavanaugh a prendeu em uma cama e tentou tirar a roupa dela.

Christine afirma ainda que tentou gritar e Kavanaugh cobriu sua boca com a mão, mas escapou com ajuda do amigo.