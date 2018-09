Correção: Regata é cancelada e Jorge Zarif fecha evento-teste da vela em 4º lugar

16/09/2018 | 15:15



A equipe brasileira de vela encerrou neste domingo sua participação no primeiro evento-teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na raia de Enoshima, no Japão. Jorge Zarif terminou em quarto lugar, com 43 pontos perdidos.

No último dia de competição, a expectativa era por medalha na classe Finn, com Jorge Zarif em busca de mais um pódio. Mas a prova foi cancelada pelas más condições climáticas e o velejador brasileiro manteve sua quarta posição conquistada nos últimos dias.

A disputa foi muito equilibrada durante toda a semana. Jorge Zarif se manteve sempre no pelotão da frente, brigando entre os cinco primeiros - entre eles o atual campeão olímpico Giles Scott, da Grã-Bretanha, que acabou com a medalha de prata. O ouro ficou com o holandês Nicholas Heiner, com 32,80 pontos, e o bronze com Edward Wright, também britânico.

O evento-teste em Enoshima também foi válido como a primeira etapa da temporada 2018/2019 da Copa do Mundo da World Sailing (Federação Internacional de Vela), e o Brasil conquistou uma medalha de ouro por antecipação, na última sexta-feira, com Martine Grael e Kahena Kunze na classe 49erFX.

O próximo compromisso dos velejadores brasileiros será a disputa da Copa Brasil de Vela em Florianópolis, a partir de 18 de novembro. É o principal campeonato de classes olímpicas do País e vale como seletiva para a formação da equipe brasileira de bela para 2019.