Polícia mata suspeito após perseguição e troca de tiros

16/09/2018 | 15:06



Policiais militares que efetuavam patrulhamento pela Vila Nogueira, em Diadema, mataram um suspeito após troca de tiros com os criminosos.

Após receber a informação de que um carro tinha sido roubado e que seus condutores utilizavam o veículo para realizar assaltos, os policiais passaram a procurar os criminosos.

Os agentes se depararam com os suspeitos na Avenida Antônio Dias Adorno e iniciaram uma perseguição intensa.

Na fuga, os suspeitos acabaram batendo e danificando diversos outros carros, até que na rua João Batista os criminosos bateram o carro em outro automóvel que estava estacionado na via.

Um dos policiais efetuou a prisão de um dos suspeitos, enquanto outro agente realizou abordagem pelo lado esquerdo do veículo.

Um dos criminosos saiu de dentro do automóvel com arma em punho e disparou contra o policial que revidou e acabou atingindo o suspeito que morreu no local.