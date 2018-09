Chega a 14 número de mortos nos EUA com passagem da Florence

16/09/2018 | 14:18



Autoridades dos Estados Unidos atualizaram para 14 o número de mortes decorrentes da tempestade tropical (até então furacão) Florence, das quais dez na Carolina do Norte e quatro na Carolina do Sul. Neste domingo, um jovem de 23 anos morreu após o caminhão em que ele estava ter perdido o controle em uma estrada alagada no condado de Georgetown, na Carolina do Sul. O motorista e outro passageiro sobreviveram.

Mais cedo, autoridades da divisão de gerenciamento de emergências do Estado da Carolina do Norte informaram que 171 estradas estão fechadas, 100 a mais do que no sábado. Na Carolina do Sul, no condado de Columbus, equipes conseguiram resgatar 90 pessoas que estavam em áreas alagadas.

Órgãos do governo e grupos ambientais também estão monitorando possíveis problemas em propriedades com criações de suínos e aves localizadas em regiões sujeitas a inundações. Grandes criações normalmente contam com vastos poços de resíduos de animais que podem representar uma ameaça ambiental se forem inundados. Fonte: Associated Press.