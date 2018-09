Luísa Sonza relembra começo de carreira e dispara: - Tenho 20 anos e 13 de estrada. Que outro artista tem essa bagagem?

16/09/2018 | 14:11



Queridinha do YouTube e nas redes sociais, Luísa Sonza se prepara para alcançar voos ainda mais altos na carreira como cantora. Além do sucesso do hit Devagarinho, a esposa de Whindersson Nunes estará com uma música sua na próxima novela das nove da Globo, O Sétimo Guardião. O convite foi do próprio Aguinaldo Silva, autor da trama. Mas para quem pensa que os frutos desse trabalharam vieram do nada, está enganado. Capa da revista Ela, do jornal O Globo, Luísa contou em entrevista que trabalha desde criança com o sonho de ser uma artista famosa:

- Não me arrependo de não ter vivido a vida como a maioria das adolescentes. Pelo contrário, agradeço aos meus pais por terem me deixado seguir este sonho de cantar. Hoje, tenho 20 anos e 13 de estrada. Que outro artista tem essa bagagem?

Tudo começou depois que ela, ainda na infância, participou de um concurso da escola, que não ganhou. Porém, um produtor gostou do talento da jovem artista e a convidou para integrar a banda Som Maior, ao lado de outras sete meninas, cantando em eventos:

- Era tudo improvisado. Imagina que a gente tinha que segurar uma toalha para a amiga poder trocar de roupa! Mesmo com todo o perrengue, foi uma experiência e tanto.

Vendo sua carreira bem-sucedida com cada vez mais futuro, Luísa relembra de seus sonhos de anos atrás:

- Nasci e fui criada numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. É claro que eu sonhava em ser uma cantora famosa, mas havia momentos em que eu olhava a minha volta e achava que seria impossível. Ainda bem que nunca desisti ? conta ela.