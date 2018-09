Botafogo vence o América-MG e respira na luta contra a zona de rebaixamento

16/09/2018 | 13:36



Em jogo de poucas emoções, o Botafogo bateu o América-MG por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, na manhã deste sábado, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se distanciou um pouco da zona do rebaixamento.

O time carioca chegou aos 29 pontos, assumindo a 13.ª posição e abrindo quatro pontos de vantagem em relação ao rival Vasco, primeiro time dentro do Z4, mas que tem um jogo a menos. O América, com 30 pontos, é o 11.º colocado.

O Botafogo foi superior na primeira etapa e criou as principais chances de perigo. Aos 23 minutos, Luiz Fernando passou por três adversários e encontrou Marcinho livre para cruzar na medida para Rodrigo Lindoso, de cabeça, completar para o fundo do gol. A bola ainda desviou no zagueiro Matheus Ferraz.

Com a vantagem no placar, o time da casa passou a jogar mais tranquilo e envolveu o América com toque de bola. O time mineiro tentava responder em jogadas individuais, principalmente em arrancadas de Matheusinho, mas praticamente não assustou o goleiro Saulo até o intervalo.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu. Sob forte sol e muito calor, os dois times passaram a errar demais e desperdiçar as jogadas com passes precipitados. O América tentou assumir uma postura mais ofensiva, principalmente com a entrada do centroavante Rafael Moura para atuar como referência dentro da área, mas não conseguia pressionar. O Botafogo, por sua vez, falhava nas puxadas de contra-ataque e não matava o jogo.

Aos 42 minutos, Luan discutiu com jogadores do banco do Botafogo e foi expulso. Com um a mais, o time da casa teve ainda mais facilidade para administrar a vantagem nos minutos finais e garantir a vitória. Vitória magra, porém, motivo de festa para mais de 25 mil torcedores presentes no Engenhão, em manhã de promoção da diretoria que baixou os preços dos ingressos.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o América visita o São Paulo no Morumbi. No domingo, o Botafogo vai ao Barradão, em Salvador (BA), para enfrentar o Vitória. Mas antes disso, quinta-feira, vai enfrentar o Bahia, também na capital baiana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa sul-americana.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean (Matheus Fernandes), Rodrigo Lindoso e Leonardo Valencia; Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Erik e Kieza (Aguirre). Técnico: Zé Ricardo.

AMÉRICA-MG João Ricardo; Norberto (Ruy), Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, David (Robinho), Juninho, Wesley (Rafael Moura) e Matheusinho; Luan. Técnico: Adilson Batista.

GOL - Rodrigo Lindoso, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Jean (Botafogo); Messias (América-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Gilson (Botafogo); Luan (América-MG).

RENDA - R$ 222.515,00.

PÚBLICO - 22.089 pagantes (25.382 no total).

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).