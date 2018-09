Carla Morando e Fabio Palacio lançam dobrada oficial em São Caetano

Da Redação



16/09/2018 | 13:18



A candidata a deputada estadual Carla Morando (PSDB) e o candidato a deputado federal Fabio Palacio (PSD) lançaram hoje dobrada oficial em São Caetano.

Com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), do chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB) e outras lideranças políticas da região, o evento reuniu cerca de mil pessoas, segundo os organizadores.

“Estou muito feliz de fazer parte deste projeto político. Sou de São Caetano e estamos pensando no futuro desta cidade”, disse a candidata Carla Morando.

Apostando no poder das redes sociais, Fabio Palacio exaltou o time político do qual faz parte e agradeceu o apoio de Orlando Morando e Paulo Serra. “Temos que fazer nossa parte. Vamos mudar o jeito que se faz política”, disse.