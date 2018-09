Matthew Perry, de Friends, tem alta após ficar três meses internado

16/09/2018 | 13:11



Matthew Perry, que ficou famoso ao interpretar Chandler Bing na série Friends, passou por uma cirurgia, noticiada no começo de agosto. Na época, o site TMZ informou que o ator teve uma perfuração gastrointestinal, condição considerada grave pelos médicos. Esta perfuração nada mais é do que um buraco na parede do trato gastrointestinal, que inclui o esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Pode ser causada por qualquer coisa, desde apendicite, úlceras e diverticulite, até um golpe com faca ou arma de fogo. É indicado que a perfuração seja tratada o mais cedo possível, através de procedimento cirúrgico; caso contrário pode colocar a vida do paciente em risco.

Depois do susto, Matthew surpreendeu os fãs ao revelar que passou os últimos três meses no hospital para o tratamento e recuperação. Em seu primeiro tweet em seis meses, o ator escreveu na última sexta-feira, dia 14:

Três meses deitado em uma cama de hospital. Feito.

Segundo uma fonte informou à People, o ator já recebeu alta e está indo para casa após esse período de três meses, considerado normal para a condição de Perry:

- Ele está bem. Voltando para casa finalmente.