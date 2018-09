Em desabafo, Lily Allen confessa que já foi assediada por produtor musical

16/09/2018 | 13:11



Lily Allen está prestes a comercializar seu livro, chamado My Thoughts Exactly, que será lançado no dia 20 de setembro. E em entrevista ao The Guardian, a cantora confessou que escreveu sobre o assédio que sofreu nas mãos de um produtor musical, o qual ela preservou a identidade. O abuso aconteceu depois de uma festa e os dois estavam em um hotel.

- Acordei às 5 da manhã porque podia sentir alguém ao meu lado pressionando seu corpo nu contra as minhas costas. Eu também estava nua... Me afastei o mais rápido possível e pulei da cama, desesperada... Eu encontrei minhas roupas rapidamente... e corri para fora do quarto dele e para dentro do meu próprio quarto.

Depois do episódio, Lily continuou trabalhando com o produtor, com medo de a chamarem de difícil dentro da indústria.

- Se as coisas ficassem feias, eu dizia a mim mesma que era ele quem ganharia.

Eventualmente, a artista conseguiu se desvincilhar do tal produtor e deixou claro, dentro do meio, que tinha sido assediada por alguém com quem havia trabalhado. Ela até chegou a cancelar apresentações para não se encontrar com o homem. Triste, não?