Aline Wirley e Igor Rickli renovam os votos de casamento no Programa da Sabrina

16/09/2018 | 13:11



O último sábado, dia 15, foi recheado de emoção no Programa da Sabrina. A apresentadora visitou a casa de Aline Wirley e Igor Rickli para preparar uma surpresa bem especial ao ator: sua renovação de votos com a esposa! Mas antes, Sabrina Sato foi surpreendida por Antônio, filho do casal, que fez uma pergunta bem ingênua à artista:

- O que é isso na sua testa?, questionou o menino, apontando para a famosa pinta de Sabrina.

Depois de uma entrevista e diversas brincadeiras, Aline começou a se preparar, em segredo, para surpreender Igor. A cerimônia foi feita no jardim da casa dos pombinhos - e a cantora do Rouge fez uma linda declaração ao amado.

- O amor é só uma maneira de te dizer o quanto é bom viver com você. E de te agradecer por tudo. Só a gente sabe o caminho que a gente trilhou até aqui, e que a gente trilha todos os dias. Você, amor, é a melhor coisa da minha vida. Você me deu a melhor coisa, que é o Tonho. Eu te amo muito.

Fofos, né?