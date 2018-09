Em casa, Roma abre 2 a 0, mas cede empate ao Chievo Verona

16/09/2018 | 10:19



A Roma chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate ao Chievo Verona, apesar de jogar em casa, neste domingo. Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante deixaram a equipe romana em vantagem, enquanto Valter Birsa e Nariusz Stepinski foram responsáveis pela igualdade.

Logo aos nove minutos, El Shaarawy aproveitou cruzamento feito pelo lado direito e chutou de primeira, com o pé esquerdo, para abrir o placar. Mais tarde, aos 29, Edin Dzeko dominou no peito dentro da grande área e rolou para Cristante ampliar o marcador. O VAR foi acionado para verificar a posição do centroavante bósnio e o lance foi considerado legal.

O Chievo Verona conseguiu se recuperar no segundo tempo. Birsa diminuiu a vantagem da Roma com um chute colocado, de fora da área, com a perna esquerda, aos seis minutos. Pouco depois de Dzeko quase ampliar, o empate saiu aos 37, quando o atacante Mariusz Stepinski marcou após pegar rebote do goleiro Robin Olsen, que havia evitado gol contra de Aleksandar Kolarov.

Passadas quatro rodadas, a Roma soma cinco pontos. O próximo desafio será nesta quarta-feira, contra o Real Madrid, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No próximo domingo, vai jogar de novo pelo Campeonato Italiano, contra o Bologna, também como visitante.

Já o Chievo Verona, que chegou ao segundo empate e ainda não venceu na atual temporada, está em último lugar no torneio nacional, com um ponto negativo - o clube foi punido com a perda de três pontos por falsificar dados contábeis. No próximo domingo, o adversário será a Udinese, em casa.