Maria Carey divulga 1º single de novo disco

16/09/2018 | 09:45



GTFO é a primeira canção divulgada do 15.º disco da cantora norte-americana Mariah Carey, esperado para o fim deste ano. O anúncio foi feita na sexta-feira, 14. De acordo com relatos da mídia americana, o álbum terá como produtores Drake, Khalid e DJ Khaled e a colaboração de Daniel Caesar. O single oficial do novo disco, With You, está marcado para sair no dia 5 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.