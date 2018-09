Filme resgata trajetória de Itamar Assumpção

16/09/2018 | 09:30



Será exibido no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, tel. 2168-1777), na terça, 18, às 19h, o documentário "Daquele Instante em Diante", dirigido por Rogério Velloso, que percorre a trajetória musical de Itamar Assumpção. Para realizar o filme, o diretor garimpou imagens raras em acervos e arquivos particulares. Durante dois anos, mergulhou em um processo de entrevistas e seleção de trechos em mais de 180 horas de gravações. Ao final da sessão, Velloso conversa com a plateia sobre o filme. A entrada é gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.