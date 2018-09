Rômulo Fróes lança 'O Disco das Horas'

16/09/2018 | 09:15



O cantor e compositor Romulo Fróes apresenta na sexta-feira, dia 21, as músicas que compõem "O Disco das Horas", o oitavo álbum de sua carreira. Em sua banda estarão Juliana Perdigão, Anderson Quevedo, Thiago França, Rodrigo Campos, Pedro Gongom, Amilcar Rodrigues, Allan Abbadia e Filipe Nader. Com letras de Nuno Ramos e músicas de sua autoria, o novo trabalho foi produzido em parceria com Thiago França. O show no Auditório Ibirapuera custa R$ 30. Informações tel. 3629-1075. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.