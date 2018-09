No IMS, retrospectiva 'Millôr: obra gráfica' exibe 500 desenhos do artista

16/09/2018 | 09:00



Será aberta na terça-feira, 18, para convidados, e na quarta, para o público, no Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 2.424), a retrospectiva "Millôr: Obra Gráfica". Com curadoria de Cássio Loredano, Julia Kovensky e Paulo Roberto Pires, a mostra reúne 500 desenhos originais de Millôr Fernandes (1923-2012), que foi humorista, dramaturgo e tradutor. A exposição, em cartaz até 27 de janeiro e com desenhos produzidos para a imprensa durante 70 anos, é organizada com base nos temas autorretrato, crítica da vida brasileira, as relações humanas, o prazer de desenhar e Pif-Paf, que remete à seção que manteve na revista O Cruzeiro entre 1945 e 1963. A entrada é gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.